جراء التعديلات القضائية.. تفاقم حالة الإستقطاب في كيان العدو حد شطره الى معسكرين متناحرين تصعُب إعادة توحيدها
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جرينتش+2 11:57
طائرة إجلاء تركية تتعرض اليوم الجمعة لإطلاق نار في السودان
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