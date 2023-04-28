طائرة إجلاء تركية تتعرض اليوم الجمعة لإطلاق نار في السودان

تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الجمعة، الاتهامات بشأن إطلاق النار على طائرة إجلاء تركية أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم، مما أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق الضرر بخزانات الوقود.

وأكدت وزارة الدفاع التركية إطلاق النار على طائرة الإجلاء وقالت إنه لم تقع إصابات.

واتهم الجيش السوداني في بيانه قوات الدعم السريع بإطلاق النار على الطائرة أثناء هبوطها في مطار وادي سيدنا خارج الخرطوم.

وأضاف الجيش السوداني في بيانه أن الطائرة هبطت بسلام ويجري إصلاحها.

من جانبها، نفت قوات الدعم السريع إطلاق النار على الطائرة وقالت إن الجيش ينشر “الأكاذيب”.