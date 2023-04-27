وصول طائرة سابعة للأردن من السودان أغلب ركابها من دول أجنبية

وصلت إلى عمّان، فجر اليوم الخميس، طائرة الإجلاء الأردنية السابعة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إنّ أغلب الأردنيين تم إجلاؤهم من السودان.

وأضاف المجالي، خلال تصريحات صحفية في مطار ماركا، أنّ طائرة الإجلاء التي وصلت فجرا من السودان تقل بعض الأردنيين، لكن أغلب من عليها هم رعايا دول أجنبية، أبرزهم من الولايات المتحدة، وكندا وإيطاليا، وبريطانيا، وفرنسا، والنرويج، والدنمارك، مؤكدا استمرار الأردن ببذل كل الجهود لكل من يتقدم بطلب المساعدة في عمليات الإجلاء.

وأكّد، المجالي أن الأردن قد دخل مرحلة جديدة، تتمثل بتقديم العون لكل دولة تتقدم بطلب مساعدة في عمليات إجلاء رعاياها من السودان، حيث إنّ وزارة الخارجية تلقت توجيهات ملكية سامية بضرورة مد يد العون لأي دولة تتقدم بطلب المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان.

وبين المجالي، أن ما يقوم به الأردن هو جهد إنساني خالص.