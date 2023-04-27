استشهاد الشاب أحمد طه برصاص العدو، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن ودهس، مساء اليوم الخميس، بمنطقة سلفيت
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محكمة إسرائيلية تنهي جلسة استئناف للنظر بقضية النائب العدوان
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