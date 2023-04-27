محكمة إسرائيلية تنهي جلسة استئناف للنظر بقضية النائب العدوان

قالت مراسلة قناة “المملكة”، اليوم الخميس، إن محكمة إسرائيلية قد أنهت جلسة استئناف مغلقة للنظر بقضية النائب عماد العدوان.

وكان السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي قد زار، يرافقه القنصل في السفارة، في وقت سابق، النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة.