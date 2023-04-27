إحالة عاملين سرقا قطع غيار من بلدية غرب إربد للمدعي العام

اربد – أحالت بلدية غرب إربد عاملين اثنين بمصنع الحاويات المعدنية الكائن في منطقة بيت يافا للمدعي العام، بعد قيامهما بسرقة معدات وقطع سيارات ثقيلة .

وقال رئيس البلدية، جمال البطاينة، اليوم الخميس، أنه قد تم اكتشاف القضية قبل 3 ايام ، حيث أبلغ عن فقدان قطع الغيار المستعملة من داخل المصنع عند الحاجة اليها، وتم غحالة الموضوع للجهات الأمنية المختصة التي كشفت خيوط القضية.

واشار البطاينة الى انه تم بيع القطع المسروقة بمبلغ 900 دينار لأحد التجار، فيما تقدر قيمتها الحقيقة بقيمة 5 آلاف دينار.

واكد البطاينة انه قد تم استرجاع القطع المسروقة، مشددا على أن البلدية لن تتهاون في احالة اي شخص يثبت تورطه بالفساد او السرقة للقضاء.