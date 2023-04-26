أردوغان يترنح صحياً وانتخابياً.. قطع مقابلة تلفزيونية مباشرة بسبب إصابته بوعكة حادة، وبدا مُتعباً وعيناه تدمعان/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 12:51
قادة حزبه يؤيدون الجيش.. خروج “البشير” من سجن كوبر الى مستشفى علياء العسكري خشية أن تطاله أيدي قوات حميدتي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني