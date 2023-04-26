في بادرة ايجابية.. السعودية تطلق، اليوم الأربعاء، سراح “هاني” نجل ممثل حماس السابق بالمملكة محمد الخضري

قالت عائلة الخضري الفلسطينية إن السلطات السعودية أفرجت، اليوم الأربعاء، عن هاني الخضري نجل ممثل حركة “حماس” السابق في الرياض، الدكتور محمد الخضري الذي أُفرج عنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف عبد الماجد الخضري، شقيق “محمد” للأناضول: “إن السعودية أفرجت عن هاني الخضري الذي وصل العاصمة الأردنية عمان للالتحاق بعائلته هناك”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أوقفت السعودية القيادي في “حماس” وممثلها في الرياض محمد الخضري ونجله هاني، ضمن حملة طالت عشرات الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، بحسب بيان صدر عن حركة “حماس” آنذاك.

وكانت المحكمة الجزائية السعودية قد قضت في أغسطس/ آب 2021، بالحبس 15 عاما، على الخضري ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، تراوحت ما بين البراءة والحبس 22 عاما.

لكنها أفرجت في 19 أكتوبر2022، عن الخضري ورحلته إلى العاصمة الأردنية عمان، كما أفرجت عن معتقلين أردنيين وفلسطينيين خلال فبراير/ شباط الماضي.

ويأتي هذا الإفراج عن نجل الخضري، بعد زيارة أجراها وفد رفيع من “حماس” بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية إلى السعودية، في 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وجاءت هذه الزيارة بعد سنوات من حالة الفتور والقطيعة التي سادت العلاقة بين السعودية وحماس.

واعتبر مصدر في الحركة أن زيارة الوفد “خطوة مهمة على طريق استعادة العلاقات الثنائية بين السعودية وحماس بعد سنوات من الفتور”.

وكانت آخر زيارة لحركة “حماس” إلى الرياض في عام 2015، حينما التقى وفد بقيادة خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ومسؤولين سعوديين في مدينة مكة المكرمة.