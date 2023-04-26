هذه أخلاق القوميين العرب.. 8 شخصيات قومية عربية تطالب بالإفراج عن "الأخواني" راشد الغنوشي والمعتقلين في تونس
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جرينتش+2 09:06
في بادرة ايجابية.. السعودية تطلق، اليوم الأربعاء، سراح “هاني” نجل ممثل حماس السابق بالمملكة محمد الخضري
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