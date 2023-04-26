طقس ربيعي اليوم الاربعاء، ومعتدل الخميس والجمعة



عمان – يتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، حول المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الجمعة، غائمة جزئيا ومعتدلة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتنخفض درجات الحرارة السبت، بشكل ملموس لتسجل درجات الحرارة العظمى أقل من المعدلات العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-9 درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة ، مع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 24 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 9، وفي مرتفعات الشراة 21 – 8، وفي مناطق البادية 28 – 12، وفي مناطق السهول 23 – 12، وفي الأغوار الشمالية 30 – 16، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 19، وفي البحر الميت 31 – 18، وفي خليج العقبة 32 – 20 درجة مئوية.

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