صابر الرباعي يطرح أحدث أغنياته بعنوان “مجنون”/ فيديو

طرح المطرب التونسي، صابر الرباعي أحدث أعماله الغنائية التي حملت اسم (مجنون)، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية “مجنون” من كلمات وألحان سليم عبدالله، وتوزيع موسيقي زيد نديم.

وتقول كلمات أغنية مجنون:

قول عني مجنون

انا انا مجنون

في مملكة العشاق

ما الي قانون

قول عني مجنون

انا انا مجنون

اذا طلعت براسي

اجيلك وين ماتكون

ابوسك اضمك

احضنك اشمك

قدام كل العالم

خليهم يقولون

اني اني مجنون

انا انا مجنون

في مملكو العشاق

ما الي قانون

—–

قول عني مختل

انا انا مختل

اذا احطك براسي

ماتلاقي حل

قول عني مختل

انا انا مختل

اذا سكنت بقلبي

استعمرك كلك

اكون مثل ضلك

قدام كل العالم

خلهم يحكون

اني اني مجنون

انا انا مجنون

في مملكة العشاق

ما الي قانون

—-

حبك يعذب يخبل حبيبي

ولا حسيت ولا داري

واشتاقلك صبح وليل

وشوفتك بس تطفي ناري

على جانب آخر، احتفل صابر الرباعي مؤخرا بخطبة نجله “إسلام” وسط أجواء عائلية… وظهر صابر الرباعي في خطوبة نجله بإصابة في ذراعه أجبرته على استخدام “رباط ضاغط”.

وقد تداول رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عددا من مقاطع فيديو تضمنت مقتطفات من حفل خطبة “إسلام” نجل صابر الرباعي الذي حرص علي إهدائه أغنيته الشهيرة “اتحدى العالم” وسط تفاعل الحضور.

و كان قد كشف المطرب التونسي صابر الرباعي، عن أول صوت نسائي لفت نظره وأعجبه، مؤكدًا أنه أعجب بالفنانة أنغام منذ اللحظة الأولى التي سمع فيها صوتها.

وقال صابر الرباعي، موجهًا حديثه للفنانة أنغام خلال برنامج “أنغام” المذاع على قناة “دي إم سي”: “أنتِ أول صوت نسائي لفت نظري”.

وتابع: “كنا في رحلة سفر ولقيت واحد حاطط سماعات أذن وبيسمع أغنية لفنانة مصرية وما نعرفش مين هي صاحبة الصوت وعرفت وقتها إنها أنغام، وهي أول صوت نسائي في جيلنا لفت نظري”.

وكانت آخر أعمال صابر الرباعى الفنية أغنية “يا واحشنا”، التى طرحها باللهجة الخليجية، يوم 28 فبراير الماضى، وهى من كلمات عمر الكندرى، وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع وليد سلطان.

وتنتمى هذه الأغنية للأعمال الرومانسية التى أشتهر بها الرباعى، وحققت أكثر من مليون مشاهدة، بعد قرابة شهرين من إصدارها.