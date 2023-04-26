حميدتي يُجاهر بصهيونيته.. قواته تحذف كلمة “قدس” من شعارها، ومستشاره يدمغ حركة حماس بالارهاب/ فيديو

حذفت قوات “الدعم السريع” السودانية، التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كلمة “قدس” من شعارها الرسمي المُستخدم على البيانات الصادرة من القوات والمنشورة في حساباتها على موقعي تويتر، وفيسبوك، في حين وصف مستشار قائد قوات “الدعم” المقاومة الفلسطينية وحركة “حماس” بالإرهاب.

فقد كانت قوات “الدعم السريع” تستخدم كلمة “قدس” في شعارها على حسابها في تويتر حتى يوم 18 أبريل/نيسان 2023، وبعد هذا التاريخ بدأت تستخدم نفس شكل الشعار، لكنها حذفت منه كلمة “قدس”، وفعلت الأمر نفسه على حسابها في “فيسبوك”.

لم تُشر قوات “الدعم السريع” في أي من حساباتها إلى سبب حذف كلمة “قدس”، وهذه الكلمة مستخدمة في شعار القوات منذ سنوات.

وقد تساءل مغردون عن سبب حذف قوات “الدعم السريع” لكلمة “قدس” من شعارها، وتباينت الآراء حول ما إذا كانت الكلمة تدل على مدينة القدس المُحتلة، أم أنها اختصار لـ”قوات (ق) دعم (د) سريع (س)”.

ويأتي حذف كلمة “قدس” من شعار “الدعم السريع”، في وقت تخوض فيه القوات قتالاً عنيفاً ضد قوات الجيش الذي يقوده عبد الفتاح البرهان، وبدأت المواجهات منذ 15 أبريل/نيسان 2023، ولا تزال مستمرة حتى اليوم الثلاثاء 25 أبريل.

حميدتي ومع بداية الاشتباكات ضد الجيش، وصف البرهان بأنه “إسلامي راديكالي”، وقال في سلسلة تغريدات كتبها باللغة الإنجليزية: “نحن نقاتل ضد الراديكاليين الإسلاميين الذين يريدون إبقاء السودان معزولاً في الظلام وبعيداً عن الديمقراطية”.

كذلك فإن حذف كلمة “قدس” من الشعار، تأتي قبل أيام من وصف مستشار “حميدتي”، يوسف عزت للمقاومة الفلسطينية وحركة “حماس” بـ”الإرهاب”، وذلك خلال مداخلة له مع قناة “كان” الإسرائيلية.

عزت قال في تصريحاته: “ما نتعرض له (مشيراً بذلك للمعارك مع الجيش) تعرضت له إسرائيل آلاف المرات على أيدي المجموعات الإرهابية، مثل حماس وغيرها من المجموعات التي يعرفها المواطنون الإسرائيليون جيداً. هذا ما نتعرض له وسنتصدى له”، على حد قوله.

كذلك كرر عزت مزاعم قوات “الدعم السريع” بأنها تقاتل البرهان الذي يتآمر مع “الحركة الإسلامية” لضرب المدنيين، مضيفاً: “نقول للشعب الإسرائيلي إن ما نتعرض له وتتعرض له الخرطوم وقوات الدعم السريع من هجوم استغله الجيش واستغلته العصابة الإسلامية”، بحسب تعبيره.

وكان حميدتي من أبرز المسؤولين السودانيين الذين وقفوا في وجه انتقادات وجهت للخرطوم في مرحلة تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن بلاده ترغب في إقامة علاقات مع إسرائيل، “للاستفادة من إمكاناتها المتطورة”، مشيراً إلى أنه لا يعتبر ذلك تطبيعاً، وأن السودان ماضٍ في ذلك دون خوف من أحد.

وقالت إسرائيل إنها اقترحت استضافة محادثات بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، بهدف وقف إطلاق النار، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز 24 أبريل/نيسان 2023.

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قال في بيان: “منذ اندلاع القتال في البلاد، تعمل إسرائيل عبر قنوات مختلفة، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتقدم الذي جرى إحرازه خلال الأيام القليلة الماضية، في المحادثات مع الجانبين واعد جداً”.

يذكر أنه منذ 15 أبريل/نيسان 2023، توفي مئات المدنيين وأصيب الآلاف جراء المواجهات بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، وتشكلت الأخيرة في عام 2013، لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.

بعد قيام قوات الدعم_السريع

بإزالة كلمة قدس من شعارهم مستشار حميدتي يخاطب

الشعب الاسرائيلي وحكومة إسرائيل نحن تعرض للاستهداف كما تتعرض

اسرائيل للارهابيين كحماس وغيرهم

من المنظمات ويعرفونهم الاسرائيليين

جيدا.#السودان #إسرائيل #الامارات #حميدتي #القدس #الدعم_السريع pic.twitter.com/yt6WoL0epu — нαмσυdi𓅂✪ (@a__hamoudi) April 24, 2023

ااا