جراء التعديلات القضائية.. تفاقم حالة الإستقطاب في كيان العدو حد شطره الى معسكرين متناحرين تصعُب إعادة توحيدها
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جرينتش+2 12:51
حميدتي يُجاهر بصهيونيته.. قواته تحذف كلمة “قدس” من شعارها، ومستشاره يدمغ حركة حماس بالارهاب/ فيديو
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