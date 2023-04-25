هاني شاكر يتعرض لأبشع عملية نصب في حفل بالبحرين/ فيديو

أصرّ الفنان المصري هاني شاكر على إحياء حفله الغنائي في البحرين، أمس الإثنين، رغم تعرضه للنصب هو وفرقته الموسيقية من قبل المتعهد وهروبه دون دفع أجورهم.

وبحسب الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، التي كانت تروج للحفل خلال الأيام القليلة الماضية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المتعهد الذي هرب في اللحظات الأخيرة لم يدفع أيضا مستحقات الفندق الذي استضاف الحفل أثناء عيد الفطر.

وقد وثّقت السعيد منشورات عديدة عبر حسابيها في “تويتر” و”إنستغرام”، أظهرت خلالها صورة جواز سفر المتعهد، وأوضحت أن الأخير فرّ دون دفع المستحقات لكافة الأطراف، وكشفت أنها حجزت 20 تذكرة للحفلة، واستطاعت استرداد ثمنها من شريك المتعهد.

ودعت فجر السعيد وزارة الداخلية البحرينية للتحقيق في هذه الواقعة المشينة، فيما أشادت بموقف هاني شاكر الذي أصر على إحياء الحفل للمتواجدين بدون مقابل، رغم الظروف الصعبة وحالة البلبلة التي حصلت.

وعلقت فجر على موقفه بقولها: “الكبير كبير يا أستاذ”، و”فنان من الزمن الجميل”.

وقد خاطب الفنان المصري في بداية الحفل الجمهور الحاضر قائلا: “أحترم وجودكم معي جدا جدا، بالرغم من الظروف الغريبة التي حصلت لي وفرقتي في هذه الحفلة، وهروب المتعهد وعدم التزامه بالدفع لي وللفرقة أجرنا، لكن أنا وجودي معكم أحلى من استلام أجري بمليون مرة”.

ووعد شاكر جمهوره بالقول: “سنقضي أحلى سهرة مع أحلى جمهور في الدنيا، وكل عام وأنتم بخير”. وسط حالة من الفرح والهتافات والتصفيق من الحاضرين.

يذكر أن هاني شاكر قد طرح أخيرا أغنية “فرق في الإحساس”، وهي من كلمات إسماعيل رأفت، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع خالد نبيل.

لانه فنان من زمن جميل .. ورغم انه لم يستلم حقه رفض يكسف الناس اللي صمدت متأمله رؤيته ونزل يغني للناس .. كبيييييير يا أمير الغناء العربي تحاملت على نفسك لايعاد الناس ولو كانوا قله أصرت تنتظر للحظه الاخيره ولم يخيب ظنها الرائع هاني شاكر pic.twitter.com/9Q0qnZnNQ9 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 24, 2023

الساده وزارة الداخليه البحرينيه.فلوسي رجعتها من بلعوم شريكه بالحفله بس تكفون حقوق الناس الفندق يطالبه فلوس واستاذ #هاني_شاكر من جمال اخلاقه نزل يغني للناس دون ان يستلم أجره ولا أجر الموسيقيين.الكبير كبير يا استاذ وصدقني في #البحرين مايضيع حق في ديره يحكمها الله يحفظه #بوسلمان 👑 pic.twitter.com/y57HZfKHeP — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) April 24, 2023