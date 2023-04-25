مستشار حميدتي للصهاينة: ما نتعرض له يشبه هجمات “حماس” ضدكم !!!

شبّه يوسف عزت، مستشار قائد قوات الدعم السريع في السودان، القصف الذي تتعرض له قواته من الجيش السوداني، بما يتعرض له الكيان الإسرائيلي مما وصفها “جماعات إرهابية”، ويقصد بها المقاومة الفلسطينية.

وقال هذا اليوسف عزت، في اتصال مع قناة كان العبرية الرسمية: “نقول لهم إن ما نتعرض له، تعرضت له إسرائيل آلاف المرات من الجماعات (الإرهابية)، مثل حماس وغيرها من الجماعات التي يعرفها المواطنون الإسرائيليون جيدا”.

وتابع: “نقول للشعب الإسرائيلي إن ما نتعرض له وتتعرض له الخرطوم وقوات الدعم السريع من هجوم استغله الجيش واستغلته العصابة الإسلامية”.

وشدد على ضرورة محاكمة البرهان بسبب “تآمره مع الحركة الإسلامية، بهدف ضرب المدنيين”، وقال إن البرهان “مجرم وقرار وقف الحرب ليس بيده، بل بيد التنظيم الإسلامي”.

كما رحب مستشار حميدتي بـ”جهود الكيان الإسرائيلي الهادفة إلى وقف القتال”، وقال إن السودان مرتبط مع دولة الاحتلال باتفاقيات “إبراهيم”، ولم يؤكد ولم ينف خلال المقابلة، وجود اتصالات بين حميدتي والاحتلال بشأن الاشتباكات الدائرة.

وكانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي قد اعلنت، في بيان امس الاثنين، أن الكيان عرض استضافة مفاوضات بين الطرفين المتحاربين وسط الاشتباكات الجارية في السودان على أمل التفاوض على وقف لإطلاق النار.

وأضاف بيان خارجية الاحتلال أن “التقدم” الذي تم إحرازه في الأيام الأخيرة في المحادثات مع الأطراف كان “مشجعا” للغاية.