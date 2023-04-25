لتنغيص فعاليات إحياء "ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي".. إصابة صهيوني بعملية إطلاق نار شمالي رام الله اليوم الثلاثاء/ فيديو
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جرينتش+2 11:25
عودة المدارس الى دوامها المعتاد ابتداءً من اليوم الثلاثاء
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