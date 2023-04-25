خلال اجتماعهم في موسكو.. وزراء دفاع سورية وروسيا وإيران وتركيا يبحثون انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية
أهم العناوين
جرينتش+2 09:32
خلال اجتماعهم في موسكو.. وزراء دفاع سورية وروسيا وإيران وتركيا يبحثون انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني