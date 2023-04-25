الحبس 4 سنوات لحرامي مُحترف سرق مسجداً بالاغوار الشمالية

اربد – أيّدت محكمتا التمييز والاستئناف قرارا لمحكمة جنايات إربد بحبس متهم 4 سنوات، منها 3 سنوات؛ لارتكابه جريمة سرقة بحق مسجد في الأغوار الشمالية، وسنة حبس إضافية لتصبح 4 سنوات، كون السارق مكررا لجرائم السرقة.

ودانت المحكمة المتهم بجناية السرقة، استنادا إلى المادة 404 من قانون العقوبات، وبدلالة المادة 101 من القانون ذاته كونه مكررا بالمعنى القانوني.

ووجدت محكمة جنايات إربد أن المتهم من أرباب السوابق في القضايا الجنائية، حيث توجه قبيل صلاة الفجر إلى مسجد صلاح الدين الأيوبي الواقع في منطقة المنشية بلواء الأغوار الشمالية، وخلع شبك الحماية المثبت على شباك المسجد من الجهة الشرقية، وقام بالدخول من خلال الشباك وسرقة كاميرات المراقبة.

ولدى فتح شاهد النيابة للمسجد فجراً، وجد عدة أشياء مسروقة من المسجد، وهي: ستاند سماعات، مروحة، وشاشة الكاميرات ووصلة كهرباء، حيث أبلغ شاهد النيابة إمام المسجد، ولدى تفقد المشتكي للمسجد شاهد شبك الحماية لشباك المسجد مخلوعا، وتبين له بأن وصلة كهرباء وشاشة كاميرات مسروقة، حيث تقدم بالشكوى،

وبحضور البحث الجنائي وإجراء اللازم وبتنظيم تقرير الكشف على مكان السرقة، تبين أن المتهم قام بإحداث السرقة عن طريق الدخول إلى ساحة المسجد الداخلية من إحدى المداخل المفتوحة أصلاً، ومن ثم التوجه إلى شباك المسجد من الجهة الشرقية وخلع شبك الحماية والدخول للمسجد وإحداث السرقة والخروج بالطريقة نفسها وتم ضبط المتهم.

وبالتحقيق معه اعترف بالسرقة، وعلى إثر ذلك تشكلت القضية وجرت الملاحقة القانونية.