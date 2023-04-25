إخماد حريق بمحلات قطع سيارات وزيوت بمنطقة شمال عمان



عمان – أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً داخل محلات تحتوي على قطع سيارات وزيوت بمحافظة العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديريتي دفاع مدني وسط عمان والزرقاء، وشرطة شرق عمان وأمانة عمان الكبرى، قد تعاملت اليوم الثلاثاء مع حريق شب في عدد من محلات قطع سيارات وزيوت بمنطقة ماركا الشمالية.

وأضاف، إن فرق الإطفاء أخمدت الحريق ومنعت انتشاره للمحلات المجاورة، لافتا الى عدم وقوع إصابات، فيما جرى فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة