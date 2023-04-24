وزير الخارجية الإسرائيلي يصعّد ويطلب محاكمة النائب العدوان

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الإثنين، إلى تقديم النائب الأردني عماد العدوان للعدالة، ودفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه بتهريبه للأسلحة عبر جسر اللنبي/ الكرامة.

ووصف كوهين، في حديث لموقع واي نت العبري، الحادثة بأنها “خطيرة”، مشيرًا إلى أن حكومته لا تريد تحميل الحكومة الأردنية المسؤولية عما حدث.

وتابع موضحاً: “لا نريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية بأكملها، ولكن هذه الحادثة أقل ما توصف بأنها خطيرة”.

وادعى أنه كانت هناك معلومات اسخباراتية حول عمليات التهريب التي تجري، وأنه كان يُعتقد أنها تتعلق بأعمال تجارية واقتصادية لكن المفاجأة كانت بتهريب الأسلحة.

وفي السياق، ذكرت مصادر أردنية أن السفير الأردني في تل ابيب، غسان المجالي سيلتقي ظهرًا مع العدوان المحتجز منذ أمس لدى الاحتلال.