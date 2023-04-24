محمد رمضان: عمر الشريف اختارني لأكمل مسيرته/ فيديو

كشف الفنان المصري المغرور، محمد رمضان دور الفنان العالمي الراحل عمر الشريف في حياته، وقال أنه قد شكل طوق نجاة في مسيرتي.

وأضاف رمضان، في لقائه مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة على قناة dmc: «لن أنسى رحمة الله عليه عمر الشريف، وكانت مديرة أعماله إيناس بكر سألتني: «هل تريد الاستمرار في المجال الفني باسم محمد رمضان؟»، قلت لها: «بالتأكيد»، فقالت ان عمر الشريف اخبرها ان ” ده أحلى اسم، ومحمد ده أكتر اسم موجود في مصر، ورمضان أكتر شهر متحسيش بيه، محمد رمضان ده اسم مصري».

وتابع رمضان: «أنا مثلت مع عمر الشريف 2007 قبل ما يعمل فيلم حسن ومرقص بسنتين، وهو رجل عظيم وكان أبويا الروحى، وفى المرحلة دى كان بمثابة طوق نجاة اتحدف ليا وأنا بغرق في بحر اليأس، ومكنتش بشتغل ومفيش دلالة بتقول إنى ممكن أكمل وأنجح، وطلع النجم العالمى يقول أنا اخترته يكمل مسيرتى، وكلامه لم يفدنى على مستوى الشغل، ولكن إدانى قوة وحسسنى إنى ماشى صح».

كما كشف رمضان تفاصيل جديدة في حياته الشخصية والفنية، حيث اكد أنه عندما كان طفلًا لم يكن متمرسا في الخناقات، وان أخيه في الرضاعة كان شخصًا مسيحياً، يدعى روماني جرجس.

وأضاف في اللقاء مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس : «كنت بخرج مع صحابي في السينما، وكنا بنمتشى على الكورنيش، ونعمل مقالب في الناس».

وتابع: «كنت عايز أمثل من وأنا صغير، وكنت بعمل مقالب تمثيلية مع صحابي، وذات مرة عملت إني شخص غلبان وظالمه أخوه لدرجة إن صاحب الكافيه وقتها تعاطف معايا».

واردف: «عمري ما كنت بتاع خناقات وأنا صغير لكن أفتكر موقف إني كنت مع ولاد خالي، ولعبت مع ناس معرفهاش وحدثت مشاجرة وضربت شخص، والشخص جري جاب أصحابه من منطقته، ووجدت المنطقة كاملة حضرت عندي، ولما دخلوا على رفعت إيدي، وقولت لهم أنا هقولكم كلمة واحدة: أنا صايم، وفي الموقف ده أدركت إني هبقى ممثل، فحسيت إني عندي قوة غير عادية في إني أقنع الناس بشىء مش حقيقي».

واستطرد: «روماني جرجس أخويا في الرضاعة شخص مسيحي، فأنا اتربيت في شارع كان فيه ترابط، وعمره ما كان فيه فرق ما بين مسلم ومسيحي».

https://www.facebook.com/watch/?v=1327329744504949