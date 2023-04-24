قصف إسرائيلي مدفعي على موقع لحزب الله في الجولان

دمشق – قصفت القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ بأكثر من 20 قذيفة، موقع “قرص النفل” غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة قرب الجولان المحتل.

وبحسب مزاعم المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الموقع الذي تعرض للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، تتمركز فيه مجموعات مسلحة تابعة لحزب الله اللبناني، وكان قد تعرض لاستهداف آخر في السابع عشر من آب الماضي.

وقد نشرت صفحات شبكات تواصل اجتماعي من القنيطرة، بيانًا وزعه جيش العدو الإسرائيلي يشمل صورا لتحركات عناصر حزب الله في الموقع المستهدف ومواقع أخرى، محذرًا من أنه لن يسمح بهذه التحركات لرصد قواته على الحدود.