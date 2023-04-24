إصابة 8 إسرائيليين في عملية دهس بالقدس، اليوم الاثنين، واستشهاد المنفذ حاتم نجمة الذي تنكر في زي يهودي/ فيديو

القدس – أصيب 8 إسرائيليين، اليوم الإثنين، في عملية دهس قرب سوق محانيه يهودا في القدس المحتلة.

وبحسب نجمة داود الحمراء الإسرائيلية، فإن من بين الإصابات حالة خطيرة، و7 بين المتوسطة والطفيفة.

وأوضحت نجمة داود أن من المصابين مستوطن جراحه حرجة، ومستوطنة جراحها متوسطة، وستة آخرين في حالة طفيفة.

وبحسب مراسل إذاعة كان، فإن المنفذ كان يرتدي “زي حريدي” يهودي وتبين أنه فلسطيني تنكر بالزي، وتم اغتياله من قبل مستوطن كان بالمكان.

وأشار المراسل إلى أن المنفذ من سكان بلدة بيت صفافا، وهو حاتم نجمة (39 عامًا) ومتزوج ولديه 5 من الأبناء. وليس لديه خلفية أمنية معروفة.

قناة كان العبرية:" منفذ عملية الدهس من سكان شرق القدس المحتلة." pic.twitter.com/gpopQOHUQl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 24, 2023