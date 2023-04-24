هرتسوغ يدبّ الصوت مُحذراً من "تهديد وجودي" لإسرائيل، جراء تفاقم الصراعات داخلها، وتدهور علاقاتها مع يهود الخارج
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جرينتش+2 01:33
أقلت 343 أردنياً وفلسطينياً وعراقياً وسورياً وألمانياً.. وصول طائرات الإجلاء العسكرية الأردنية الأربع الى عمان من السودان
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