وزارة الخارجية تؤكد متابعتها اعتقال السلطات الإحتلال للنائب عماد العدوان بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب/ فيديو
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منى زكى توجه الشكر لأسرة مسلسل “تحت الوصاية”
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