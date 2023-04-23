وزارة الخارجية تؤكد متابعتها اعتقال السلطات الإحتلال للنائب عماد العدوان بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب/ فيديو

عمّان 23 نيسان (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال المجالي، إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.

وكانت سلطات الاحتلال قد زعمت، اليوم الأحد، انها احبطت محاولة تهريب أسلحة عبر جسر الملك حسين على يد عضو برلمان اردني.

وقالت مصادر عبرية أنه قد تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا و270 سلاحا متعرجا و167 من نوع glock gun و 100 كجم من الذهب.

وأضافت المصادر أنه لا يتم اجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.

♦️مقطـع فيديـو تداولتـه صفحات إسرائيلية غير موثوقـة لما قالت عنه محاولـة تهريب أسلحـة عبر جسر ”اللنبي/ الكرامـة“ من قبـل نائب في مجلس الشعب الأردني إلى الضفـة الغربيـة .. خلال النقاش على إحـدى الصفحات ظهـر تعليـق للمراسل العسكري لقنـاة ريشت كان العبريـة يطالب القائمين على الصفحـة… pic.twitter.com/jBJ52g0vK7 — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) April 23, 2023