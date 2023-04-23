وزارة الخارجية تؤكد متابعتها اعتقال السلطات الإحتلال للنائب عماد العدوان بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب/ فيديو
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جرينتش+2 10:39
سفن وطائرات وعمليات خاصة.. دول العالم تهرع لإجلاء بعثاتها الدبلوماسية ورعاياها من السودان المطحون بصراعات العسكر
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