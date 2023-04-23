وزارة الخارجية تؤكد متابعتها اعتقال السلطات الإحتلال للنائب عماد العدوان بتهمة تهريب كميات من السلاح والذهب/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 07:05
القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في العقبة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني