رؤساء الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب ينعون رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم السبت
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مجلس العيد.. موروث يحافظ عليه اللاجئون الفلسطينيون في سوريا
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