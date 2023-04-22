رؤساء الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب ينعون رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران الذي انتقل الى رحمته تعالى اليوم السبت
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جرينتش+2 08:46
بعد نجاح وساطتها بين ايران والسعودية.. الصين تعتزم لعب دور الوسيط في الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل
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