كل عام والأمة العربية والأسلامية بخير.. الأردن وعدة دول عربية وإسلامية تعلن غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن الاردن وعدة دول عربية وإسلامية، رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وإعلان الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

فقد أعلن مفتي عام المملكة، الشيخ عبد الكريم الخصاونة، أن يوم غد الجمعة، الموافق الحادي والعشرين من شهر أيار للعام 2023، هو غرة شهر شوال لعام 1444هـ، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبين الخصاونة، خلال الاحتفال الديني الذي أقامته دائرة الإفتاء العام للمملكة، مساء اليوم الخميس في مسجد جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه بمناسبة تحري هلال شهر شوال لهذا العام، أن “اللجان الشرعية والفلكية المختصة قامت بدراسة حركات القمر وتحري منازله بدقة، واستناداً إلى هذه النتائج فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية أن يوم غد هو غرة شهر شوال”.

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن صلاة عيد الفطر الساعة 07:00 صباحا في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، إضافة للمصليات التي أعلنت عنها الوزارة بالساحات العامة تطبيقا وإحياء للسُنة النبوية.

وفي سوريا أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف أن يوم الجمعة 21 نيسان 2023 أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 1444 هجري.

وقالت المحكمة العليا في السعودية، إن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، بعد أن تمكن رؤية هلال شهر شوال في مرصدي تمير وحوطة سدير.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال، بدولة قطر، أن غدا الجمعة هو أول أيام شهر شوال، وعيد الفطر المبارك.

وهو الأمر ذاته الذي أعلنته الإمارات والكويت والعراق واليمن. وفي وقت سابق، أعلنت فلسطين أن الجمعة أول أيام عيد الفطر، كما أعلنت تركيا الأمر نفسه.

في وقت قالت سلطنة عمان إنه تعذر رؤية الهلال لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تكمل عدة رمضان 30 يوما، وتحتفل بالعيد السبت.

كما أعلنت كل من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي أن عيد الفطر سيكون السبت 22 أبريل/نيسان، وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال مساء الخميس.

وقال مركز الفلك الدولي عبر حسابه في “تويتر”، إن الجهات التي تمثل المسلمين في كل من أستراليا وتايلاند وسنغافورة واليابان أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبدأ شهر رمضان المبارك، الخميس 23 مارس/ آذار الماضي، في 27 دولة عربية وإسلامية بينها تركيا والسعودية ومصر وفلسطين، وجاليات مسلمة في فرنسا والنمسا والقارة الأسترالية.

ويتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1444هـ الموافق لليوم الخميس 20 أبريل/نيسان 2023.

“المجــد” تتقدم بخالص التهاني والتبريكات للأمة العربية والعالم الأسلامي بهذه المناسبة.