قاضٍ تونسي يأمر، اليوم الخميس، بسجن زعيم حزب النهضة المعارض، راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على أمن الدولة"
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جرينتش+2 12:26
كان الله في عون الشعب السوداني.. “المغامران” البرهان وحميدتي يؤكدان استمرارهما بالقتال حتى تحقيق أهدافهما !!!
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