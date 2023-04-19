ماذا يُدبر الصهاينة؟.. نجل شاه إيران المخلوع يواصل زيارته لإسرائيل بمرافقة “وزيرة الاستخبارات” جيلا جملئيل

من المقرر ان تعقد وزيرة المخابرات الإسرائيلي، جيلا جملئيل، ورضا بهلوي، نجل الشاه الايراني المخلوع محمد رضا بهلوي اجتماع عمل في إسرائيل اليوم الاربعاء، وسوف يطلعان الصحفيين بعد ذلك على حيثياثه.

وستزور وزيرة المخابرات بصحبة رضا بهلولي، في فترة ما بعد الظهر، محطة سوريك لتحلية المياه، للتعرف على كيفية تعامل إسرائيل مع تحدي المياه، بالنظر إلى الأزمة في البلاد.

وكان رضا بهلوي ، نجل الشاه الذي أطاحت به الثورة الإسلامية عام 1979 ، قد حضر مراسم إحياء المحرقة النازية في متحف المحرقة ياد فاشيم بمدينة القدس، بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، خلال هذه الزيارة التي تعتبر الأولى لرضا بهلوي الى إسرائيل.

وزعم بهلوي ، البالغ من العمر 62 عامًا والمنفي إلى الولايات المتحدة، إن نظام إيران لا يمثل الشعب الإيراني.

وقال للصحفيين: “اليوم، عندما يكون لدينا نظام ينفي وقوع المحرقة ، كان من واجبي أن أكون هنا لأمثل أبناء وطني وتكريم الضحايا” ، الذين قتلوا على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي سياق التآمر الصهيوني على أيران، يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بزيارة رسمية إلى تركمانستان مساء اليوم الأربعاء، ليصبح أول وزير إسرائيلي يزور هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى منذ ما يقرب من 3 عقود. حيث كان شيمون بيريز، وزير الخارجية آنذاك، آخر من ذهب إلى هناك في عام 1994، بعد ثلاث سنوات من سقوط الاتحاد السوفيتي.

وسيفتتح إيلي كوهين السفارة الإسرائيلية في عشق آباد، عاصمة تركمانستان، على بعد 20 كيلومترًا فقط من الحدود الإيرانية، مما يجعلها أقرب سفارة إسرائيلية إلى الأراضي الإيرانية.

ويعتقد الخبراء أن قرب السفارة من الحدود الإيرانية التركمانية يمكن أن يوفر حلاً استراتيجيًا لهجوم إسرائيلي مستقبلي على البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وكان لإسرائيل سفير في عشق أباد منذ أكثر من عقد، لكنه يعمل من خلال الفنادق والمكاتب المؤقتة.

ومن المقرر أن يلتقي إيلي كوهين بالرئيس التركماني، سردار بيردي محمدوف، ووزير الخارجية رشيد ميريدوف غدا الخميس. كما سيلتقي بوزير الزراعة التركماني، وأعضاء الجالية اليهودية المحلية.