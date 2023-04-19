سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية اليوم الاربعاء

سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، داخل الأراضي السورية، دون الكشف عن ملابسات سقوط المسيرة التي كانت على ما يبدو في مهمة استطلاعية.

فقد أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرة تابعة له، داخل الأراضي السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إن طائرة مسيّرة من نوع “راكب السماء” سقطت في الأراضي السورية، بسبب عطل فني.

وزعم المتحدث باسم الجيش له أنه “لا توجد خشية من تسرب للمعلومات”.

ولم يورد بيان الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل عن سبب سقوط المسيرة أو طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها، فيما لم يصدر أي تعليق من أي جهة في سورية.

يذكر أنه ليست هذه المرة الأولى التي تسقط فيها طائرات إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي السورية، ففي نهاية آذار/مارس الماضي، سقطت مسيرة من نوع “درون” تابعة لسلاح الجو خلال نشاط مشبوه كانت تجريه هناك.