مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. تقهقر الليرة التركية الى أدنى مستوياتها، وبما قد يؤدي الى سقوط الطاغية أردوغان
أهم العناوين
جرينتش+2 02:19
سقوط مسيرة إسرائيلية داخل الأراضي السورية اليوم الاربعاء
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني