بعد الأنفتاح العربي على دمشق.. عملاء أمريكا في "الإدارة الذاتية الكردية" يستجدون التفاوض مع الحكومة السورية
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جرينتش+2 09:27
الجاحدون.. شيوخ الكويت يرفضون التقارب مع دمشق، ويتنكرون لمشاركة الجيش السوري في إعادة بلدهم الى الوجود عام 1991/ فيديو
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