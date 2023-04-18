اصابة مستوطنين اثنين بجراح في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح في القدس، صباح اليوم الثلاثاء، وانسحاب المنفذ/ فيديو
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بعد قيام المقداد بزيارتين للجزائر وتونس.. أبن فرحان يزور دمشق اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ عام 2011
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