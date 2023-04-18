بعد قيام المقداد بزيارتين للجزائر وتونس.. أبن فرحان يزور دمشق اليوم الثلاثاء لأول مرة منذ عام 2011

أفاد مصدر مطلع لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيصل بعد ظهر اليوم إلى دمشق في زيارة عمل قصيرة.

وأوضح المصدر أن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، سيكون في استقبال الوزير السعودي بمطار دمشق بعد ظهر اليوم.

ورجح المصار أن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الوزير السعودي.

وكان المقداد زار السعودية يوم الأربعاء الماضي بناء على دعوة من نظيره السعودي، وتم خلال لقائهما تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبها، أبلغت وزارة الإعلام السورية، وسائل الإعلام المعتمدة في دمشق، أنه ستتم تغطية زيارة الوزير السعودي فقط، بالتصوير دون الإدلاء بأية تصاريح صحفية.

وكان المقداد قد وصل العاصمة التونسية، امس الاثنين، قادماً من الجزائر في زيارة رسمية، بناء على دعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمار.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين سورية وتونس وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات في المنطقة والعالم.

وكان وزير الخارجية التونسي في مقدمة مستقبلي الوزير المقداد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية التونسية.