"ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألف شهر".. عشرات الآلاف يتوافدون على الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، وسط أجواء إيمانية غامرة
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جرينتش+2 09:54
“ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألف شهر”.. عشرات الآلاف يتوافدون على الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، وسط أجواء إيمانية غامرة
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