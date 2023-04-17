“ليلةُ القدرِ خيرٌ من ألف شهر”.. عشرات الآلاف يتوافدون على الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، وسط أجواء إيمانية غامرة

القدس المحتلة – توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين اليوم الاثنين، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، قبيل اعتكاف ليلة السابع وعشرين من شهر رمضان، وما زالوا يتوافدون.

وتوجه الآلاف إلى حاجز قلنديا، للوصول للمسجد الأقصى وإحياء ليلة السابع وعشرين من رمضان، فيما وصلت أفواج جديدة من الفلسطينيين إلى الأقصى لإعماره في هذه الليلة المباركة.

وقد سادت أجواء إيمانية غامرة بالمصلين في المسجد الأقصى، استعداداً لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، بينما عززت قوات الاحتلال تواجدها عند طريق المجاهدين بين باب حطة والأسباط لمنع المرابطات المبعدات من تناول طعام الإفطار هناك.

وتفقد مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني سير عملية استقبال المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، لإحياء ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

ويشارك المعتكفين في المسجد الأقصى، هذه الليلة، الشيخ رائد صلاح، بعد حرمان استمر لنحو 15 عاماً بسبب تضييقات الاحتلال.

فقد وصل الشيخ صلاح إلى المسجد، اليوم الاثنين، حيث حظي باستقبال حافل من المصلين والمرابطين فيه.

كما انتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، وسط أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة والايمان بالانتصار .