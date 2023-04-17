تبون يبلغ المقداد ان الجزائر لن تتخلى عن سورية مهما كانت الصعوبات، ولن تتوانى عن السعي لإستعادة التضامن العربي
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جرينتش+2 03:27
حماس تعزز حضورها عربياً والسلطة تضعف.. زيارة الوفد الحمساوي للسعودية “دينية” ولكنها تكتسب زخماً سياسياً
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