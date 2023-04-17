تطورات الحرب العبثية في السودان.. قوات الدعم السريع تعلن تحقيق انتصارات وتنشر فيديوهات، لكن قيادة الجيش تنفي

الخرطوم – قالت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، إن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة.

ويأتي ذلك في أعقاب صراع على السلطة ممتد منذ أيام وأسفر عن مقتل 97 مدنيا إثر اندلاع اشتباكات بين الجيش والقوات شبه العسكرية في أنحاء البلاد.

ومن جانبها، نشرت صفحة قوات الدعم السريع السودانية على فيسبوك وتويتر، اليوم الاثنين، فيديوهات أعلنت من خلالها الاستيلاء على مجموعة من المقار، وزعمت تحقيق انتصارات الإثنين، إلا أن قيادة القوات المسلحة أصدرت بيانا نفت فيه هذه المعلومات.

وحسب ما قالت صفحة “الدعم السريع”، فإن عناصرها استولوا على مقر الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة، وعلى مطار مروي، ومنزل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وكذلك أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرة مقاتلة تعود للجيش.

من جهتها شدد القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية على أن “بعض الأبواق الإعلامية للمليشيا المتمردة تقوم ببث الكثير من الأكاذيب لتضليل الرأي العام”.

وتابعت في بيان أن “الموقف العملياتي حتى الآن بالعاصمة يتضمن اشتباكات محدودة حول محيط القيادة العامة ووسط الخرطوم”.

وقالت إن “القوات المسلحة تسيطر تماما على جميع مقراتها ولا صحة لما يتم تداوله بشأن استيلاء العدو على القيادة أو بيت الضيافة أو القصر الجمهوري”.

وختمت: “نفذت قواتنا الجوية ضربات ضد عدد من الأهداف المعادية وسيتم مواصلة ذلك حتى تصفية آخر (آلية) للمليشيا المتمردة بالعاصمة التي بدأت تقوم فيها بممارسة أعمال سلب ونهب متفرقة تحت التهديد لممتلكات المواطنين العزل”.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت، امس الاول السبت، أنها سيطرت على القصر الرئاسي ومقر إقامة قائد الجيش ومقر التلفزيون الرسمي ومطارات في الخرطوم ومدينة مروي في الشمال وفي الفاشر وولاية غرب دارفور. ونفى الجيش حينها التأكيدات.

وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 97 قتيلا وعدد كبير من الجرحى، وفق ما أعلنت نقابة أطباء السودان صباح الإثنين.

وجاء في بيان للنقابة أن “ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا (..) منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد، السبت” موضحا أن الحصيلة لا تشمل كل القتلى إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل.

ونقلت رويترز عن شهود قولهم إن الجيش السوداني أصبح له اليد العليا على ما يبدو في صراع دموي على السلطة مع قوات الدعم، بعد أن استهدف الجيش قواعدها بضربات جوية.