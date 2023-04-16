قُداس بدل “صلاة التراويح”.. اهمال فادح في التلفزيون المصري

أثار خطأ فني ظهر على شاشة القناة الخامسة الرسمية المصرية ضجة على وسائل التواصل، بينما أعلنت رئيس التلفزيون وقف المخرج المتسبب في ذلك عن العمل.

فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات وصور تظهر خطأ في عنونة المادة المعروضة على شاشة القناة الخامسة وكتابة “قداس عيد القيامة المجيد للطائفة الإنجيلية” أثناء بث صلاة التراويح.

وتباينت ردود الأفعال بين السخرية من جانب والمطالبة بمحاسبة المخرج المتسبب في ذلك الخطأ من جانب آخر.

وبعد تلك الضجة، أصدرت رئيس التلفزيون المصري، نائلة فاروق، قرارا بإيقاف مخرج القناة الخامسة عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيق معه في الواقعة، وفقا لصحيفة “الشروق”.

وفي سياق متصل، أكد رئيس القناة الخامسة، أحمد كحيلو، إيقاف المخرج والتحقيق معه بشأن الواقعة المثيرة للجدل،

القناه الخامسه بتنقل القداس من الجامع .. pic.twitter.com/J4gQZvWv92 — محاميحو (@moyassin_) April 15, 2023