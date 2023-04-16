بالفيديو.. استفتاء السوريين حول ابرز نجوم الدراما الرمضانية الحالية

حقّق عدد من الفنانين السوريين نجاحاً وحضوراً قوياً في المنافسة الدرامية بموسم رمضان الحالي، من خلال المسلسلات التي شاركوا بها.

الكاميرا تجولت في الشارع السوري واستطلعت آراء بعض المشاهدين للأعمال السورية، حول أبرز الممثلين الذين استطاعوا أن يحظوا بإعجابهم من خلال أدائهم، وظهورهم القوي، وإقناعهم بأدوارهم التي يقدمونها.

وكانت المنافسة قوية بين الكثير من الفنانين الذين ظهروا هذا العام؛ لكن أكثر من التقتهم الكاميرا حصروا المنافسة بين الفنانين باسم ياخور وتيم حسن اللذين استطاعا أن يحققا نجاحاً كبيراً خلال الموسم الدرامي الجاري.

وجاء اختيار باسم ياخور عن دوره بمسلسل “العربجي” تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي وإخراج سيف سبيعي وإنتاج غولدن لاين، حيث يقدم شخصية “عبده العربجي” الذي يعاني من الظلم الشديد وصراعات السلطة والمال.

بينما استطاع تيم حسن أن يحقق حضورا قويا عبر مسلسل “الزند: ذئب العاصي” بشخصيته “عاصي الزند” الذي يصيبه ظلم الإقطاع ويشهد مقتل والده أمام عينيه فيقرر الانتقام واستعادة حقه وحقوق أهل قريته، للتخلص من سلطة الإقطاع.



كما شهد الموسم الدرامي الجاري منافسة شديدة بين الكثير من المسلسلات التلفزيونية، وأبطالها، وقدمت الممثلات السوريات موهبتهن، وخبراتهن لتحقيق النجاح بالشخصيات اللاتي تؤدينها.

الكاميرا التي تجولت في الشارع السوري، التقت ايضاً عدداً من المتابعين للدراما التلفزيونية لاستطلاع رأيهم حول الممثلة التي استطاعت إقناعهم، ونجحت بإيصال مضمون شخصيتها بشكل جيد.

وقد أثنى من التقتهم الكاميرا على نجاح الدراما السورية هذا العام، وتنوعت الآراء لتشمل عددا جيدا من الممثلات السوريات لكن أبرز من التقتهم تحدثوا عن الفنانتين نادين خوري وديمة قندلفت ودوريهما في مسلسل “العربجي”،

وكان للفنانات أمل عرفة وكاريس بشار وشكران مرتجى وصفاء سلطان نصيب أيضا من محبة من التقيناهم، ومتابعته لهن.

وتقدم الفنانة نادين خوري في “العربجي” شخصية “درية خانم” وهي سيدة متسلطة، تتغنى بعائلتها، وثروتها، تدور شخصيتها بين الخير حينا والشر أحايين كثيرة، وتضحي بأي شيء من أجل مصلحتها، في حربها مع “أبو حمزة- سلوم حداد”.

وتقدم ديمة قندلفت في “العربجي” شخصية “الداية بدور” التي تدخل صراعا مع “عبدو العربجي- باسم ياخور”، ظنا منها أنه السبب وراء سجن ومقتل والدها فتحاول الانتقام من جانب، وتحاول أيضا الصعود إلى المراتب الأولى في المجتمع عبر سعيها للزواج من “نوري- حسام الشاه”.

بينما تقدم أمل عرفة شخصية “ملكة في مسلسل “مربى العز”، تأليف علي صالح، وإخراج رشا شربتجي، حيث استطاعت أن تحظى بإعجاب الجمهور بطرافة شخصيتها وتمكنها من أدواتها. وتقدم كاريس بشار شخصية “مريم” في مسلسل “النار بالنار”، تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبد العزيز، وهي سيدة تلجأ إلى لبنان بهدف السفر قبل أن تصطدم بمجموعة من العقبات وتعاني من ظروف قاسية.