يسرا تحتفل بنجاح مسلسلها “1000 حمد لله ع السلامة”/ فيديو

أعربت يسرا، عن سعادتها بالأصداء الإيجابية على مسلسل “1000 حمدلله ع السلامة”، الذي تخوض به السباق الرمضاني، مشيرة إلى أن تقديم الكوميديا أصعب بكثير من التراجيديا.

وقالت الفنانة المصرية العرقة، في تصريحات تلفزيونية: “كنت حاسة أننا مقصرين في حق الكوميديا وإحنا شعب يحب الضحك والفرفشة والهزار، والابتسامة بطول عمر الإنسان، والضحك أصعب من التراجيدي بكتير والضحك يجدد الخلايا ويخلق إحساسا مختلفا غير الدراما”.

وأكدت يسرا أنها كانت ترغب بتقديم عمل كوميدي لافت، مضيفة أن “الله وفقها في اختيار هذا المسلسل وفريق العمل والمخرج”، حيث أشاد الجمهور بهم بشكل كبير.

وأعادت الفضل في نجاح المسلسل لفريق العمل والفنانين الذين قدموا جهدا واضحا وعملوا على كل التفاصيل “الصغيرة والكبيرة” لينال العمل إعجاب واستحسان الجمهور.

كواليس التصوير مضحكة

وأشارت الفنانة المصرية إلى كواليس تصوير المسلسل المضحكة، قائلة: “أوقفت التصوير كتير خلال تصوير المسلسل بسبب الضحك، وشيماء سيف ومحمد ثروت موتوني من الضحك وإيمان السيد وأوتاكا وجميع فريق العمل ضحكني وكنت محظوظة بفريق عمل ومعانا وجوه جديدة واعدة جدا”.

وأشادت بموهبة مطرب المهرجانات الشعبية عنبة في أولى تجاربه التمثيلة، لافتة: “عنبة ممثل موهوب وتفاجأت بقدراته في المسلسل”.

يذكر أن الفنانة يسرا كانت كانت قد احتفلت أخيرا بانتهاء تصوير مسلسلها “1000 حمدلله ع السلامة”، مشيرة إلى أن غايتها “رسم البسمة” على وجه الجمهور، متمنية أن يكون العمل قد نال إعجابهم.

ونشرت يسرا عبر حسابها الرسمي في إنستغرام صورة لبوستر المسلسل، وعلقت قائلة: “امبارح كان فركش مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، الساعة 8 ونص صباحاً، سعدت جداً جداً بالمسلسل ورغم كل الظروف إللي بنمر بيها كان أهم حاجة عندي إني أرسم البسمة على وشكم”.

وتحدثت عن تعاونها مع النجوم: “أتمنى أن يكون العمل عجبكم.. كان من حسن حظي باقة عظيمة من الفنانين المحبوبين سعدت جداً بالعمل معاهم لأنهم السبب في إن إحنا نسعدكم.. ابتديت المسلسل بحبيبي الفنان بيومي فؤاد وده وشه وش الخير علينا.. أما محمد ثروت وشيماء دول حقيقي حبايب قلبي”.

ووجهت الفنانة المصرية الشكر لفريق العمل بأكمله: “وبشكر كل الوجوه الصاعدة على تفانيهم والتزامهم آدم، عنبة، ميان.. بشكر حبيبي أوتاكا وأولا وليس أخيراً بشكر كل العاملين باللوكيشن سواء أمام الكاميرا أو خلفها حقيقي تعبتوا.. ربنا يسعدكم كلكم ويوفقكم جميعاً.. ألف شكر العدل جروب.. وكل سنة وإنتم طيبين بحبكم من قلبي”.

قصة المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول “الدكتورة سميحة” التي تقرر الرجوع إلى مصر بعد موت زوحها “جلال” في كندا، وذلك بعد أكثر من 25 سنة، برفقة أولادها سامح وسماح لاسترداد ورثهم.

ويشارك في مسلسل “1000 حمدلله ع السلامة”، عدد كبير من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم، آدم الشرقاوي، مايان السيد، عنبة، شيماء سيف، محمد ثروت، أوتاكا، وكوكبة واسعة من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.

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