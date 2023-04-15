أنفجار الأوضاع في الخرطوم.. اشتباكات بين الجيش السوداني برئاسة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي/ فيديو

اندلعت اشتباكات مسلحة، اليوم السبت، بين قوات من الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان لرويترز بسماع أصوات إطلاق نار كثيفة جنوب العاصمة الخرطوم.

وأفاد مراسل “الحرة” في الخرطوم عن “إطلاق نار كثيف بالقرب من محيط القيادة العامة في الخرطوم”، وبأن هناك “دبابات تغلق الطرق المؤدية إلى القصر الجمهوري”.

كما أكد المراسل “فرار مدنيين من المنطقة القريبة من القيادة العامة في الخرطوم وتوقف حركة المرور في الشوارع المجاورة”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هناك “انتشار آليات عسكرية مختلفة في الخرطوم”.

وتحدثت وكالة فرانس برس عن “سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في العاصمة”.

وقالت قوات الدعم السريع إن “قوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل مقر تواجد القوات في أرض المعسكرات سوبا بالخرطوم وتحاصر القوات المتواجدة هناك”.

وأضافت: “أجرينا اتصالات مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة لإطلاعهم على التطورات”.

وفي وقت سابق، قال وسطاء في بيانين، امس الجمعة، وفي ساعة مبكرة اليوم السبت، إن قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية الفريق أول محمد حمدان دقلو مستعدان لاتخاذ خطوات لتهدئة التوتر بين قواتهما.

وحذر الجيش يوم الخميس من مواجهة محتملة بين قواته وقوات الدعم السريع بعد نشر وحدات تابعة لها، في إشارة علنية إلى خلافات طويلة الأمد تعرقل جهود عودة الحكم المدني.

وبدأت قوات الدعم السريع، التي أطاحت مع الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في 2019، إعادة نشر وحداتها في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى وسط محادثات بدأت الشهر الماضي لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش بموجب خطة انتقالية تفضي إلى انتخابات جديدة.

ويشغل دقلو، المعروف في السودان باسم حميدتي، منصب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحاكم الذي يرأسه البرهان.

وقالت مصادر مقربة للبرهان ودقلو يوم امس الجمعة إنهما ما زالا على خلاف حول من سيتقلد منصب القائد العام للجيش خلال فترة الاندماج التي ستمتد عدة سنوات. وتقول قوات الدعم السريع إن القائد ينبغي أن يكون الرئيس المدني للدولة وهو ما يرفضه الجيش.

وأدى الخلاف بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق مع الأحزاب السياسية وتشكيل حكومة مدنية.

قد وظهرت هذه الخلافات إلى العلن، بعد نشر قوات الدعم تعزيزات عسكرية لها حول قاعدة مروي الجوية شمالي السودان قبل أيام.

واعترض الجيش السوداني على هذه الخطوة، مؤكدا أن قوات الدعم السريع لم تنسق معه ولم تأخذ مواقفة الجيش، ما خلف حالة من الهلع والخوف بين المواطنين وتعريض البلاد إلى مخاطر أمنية.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن جهود الوساطة بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي”، أسفرت عن إقناعهما بعقد اجتماع لحل الخلافات بينهما.

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اشتباكات في محطة البيبسي بجبرة بين الجيش والدعم السريع. pic.twitter.com/JzIJltagqc — سودان تربيون (@SudanTribune_AR) April 15, 2023