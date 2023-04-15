انفجار الأوضاع في السودان.. الجيش يسيطر على مداخل ومخارج الخرطوم، وحميدتي يغادر إلى مدينة الفاشر/ فيديو
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جرينتش+2 10:15
الوزير المقداد يصل اليوم السبت الى الجزائر، ويشيد بـ “دور وموقف قيادتها التي كانت وما زالت تقف إلى جانب سورية”
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