أنفجار الأوضاع في الخرطوم.. اشتباكات بين الجيش السوداني برئاسة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي/ فيديو
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جرينتش+2 05:21
أعداء للاسلام والمسيحية.. قوات العدو تعتدي على المسيحيين في سبت النور وتمنع وصولهم لكنيسة القيامة بالقدس/ شاهدوا
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