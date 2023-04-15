أعداء للاسلام والمسيحية.. قوات العدو تعتدي على المسيحيين في سبت النور وتمنع وصولهم لكنيسة القيامة بالقدس/ شاهدوا

القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم السبت، على المسيحيين المحتفلين في “سبت النور” بالقدس المحتلة.

وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال اعتدت على المحتفلين، وحاولت منع وصولهم إلى كنيسة القيامة في القدس المحتلة.

ومنذ وقت مبكر، شددت قوات الاحتلال إجراءات دخول المسيحيين إلى البلدة القديمة في مدينة القدس، للاحتفال بسبت النور، الذي يسبق عيد الفصح المجيد.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على أبواب البلدة القديمة، ومنعت المسيحيين من الدخول إلا بأعداد قليلة، ومن معهم تصاريح دخول للبلدة القديمة.

وقبل أيام، قررت سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس المحتلة بيوم “سبت النور”، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيين المشاركين.

وأبلغت قوات الاحتلال للعام الثاني قادة الكنائس أنها ستقيد الوصول إلى الكنيسة، وقلصت عدد الحضور إلى 1800 شخص، بما في ذلك رجال الدين.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتدي على المسيحيين المحتفلين في "سبت النور" بالقدس المحتلة، قبل قليل. pic.twitter.com/Vyvkf69Ui2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 15, 2023