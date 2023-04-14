رغم تضييقات العدو الإسرائيلي.. ربع مليون فلسطيني يؤدون اليوم صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في السجد الأقصى

القدس – أدت جموع غفيرة من أبناء الشعب العربي الفلسطيني صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى المبارك.

فقد وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم للمسجد الأقصى.

وانتشرت شرطة الاحتلال على الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وأغلقت العديد من الطرق أمام السيارات لتسهيل وصول العدد الكبير من الحافلات إلى محيط البلدة القديمة.

وخاطب الشيخ عكرمة صبري، في خطبة الجمعة، المصلين قائلاً: “أيها المرابطون يا من وفدتم إلى المسجد الأقصى المبارك من أنحاء فلسطين المباركة المقدسة من البحر ألى النهر ،يا من تخطيتم الحواجز العسكرية الظالمة، أقول إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلاة العشاء والتراويح إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلاة الجمع والجماعات ليذكر مسلمي العالم ملياري من المسلمين بالأقصى المبارك الأسير”.

وقد سمحت إسرائيل للنساء من جميع الأعمار وللرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاماً والأطفال دون سن الثانية عشرة من الضفة الغربية بالوصول إلى مدينة القدس دون تصاريح لأداء صلاة الجمعة بمناسبة شهر رمضان.

ويشكل رمضان فرصة للعديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لزيارة مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، وبعضهم تكون هذه هي زيارته الأولى للمدينة.

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