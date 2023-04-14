السنوار: لن نتردد في حماية مرابطي الأقصى مهما كان الثمن.. نُحيّي قادة إيران وحزب الله وندعم عودة سوريا للجامعة العربية
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جرينتش+2 07:11
السنوار: لن نتردد في حماية مرابطي الأقصى مهما كان الثمن.. نُحيّي قادة إيران وحزب الله وندعم عودة سوريا للجامعة العربية
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