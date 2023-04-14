“الخميني” يُرغم إسرائيل اليوم الجمعة “يوم القدس العالمي” على اغلاق المجال الجوي ورفع حالة التأهب على جميع الجبهات

القدس – قررت إسرائيل، اليوم الجمعة، إغلاق المجال الجوي المدني الإسرائيلي على بُعد 6 كيلومترات من الحدود اللبنانية والسورية شمالا، ومثلها على الحدود مع قطاع غزة جنوبا.

وأفادت القناة 11 الإسرائيلية بأنه تم توزيع رسالة بهذا الخصوص لسلطات المطارات، على أن يكون المنع ساريا منذ اليوم حتى الساعة 7.30 من مساء الأحد المقبل بالتوقيت المحلي.

كما أعلن الأمن الاسرائيلي، اليوم الجمعة، عن رفع حالة التأهب على جميع الجبهات خشية وقوع هجمات بالتزامن مع يوم الجمعة ويوم القدس الذي يصادف اليوم.

وذكرت صحيفة “معاريف” العبرية ان الجيش والأمن الاسرائيلي عززا من تواجدهما على شتى الجبهات، بالاضافة لتعزيز قوات الدفاع الجوي ونشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في الكيان.

ويخشى الأمن الاسرائيلي كذلك من هجمات الكترونية بالتزامن مع يوم القدس حيث جرى تعزيز الحماية للمواقع الحيوية في الكيان.

وعلى صعيد المسجد الأقصى دفعت الشرطة الإسرائيلية بالمئات من عناصرها للانتشار في البلدة القديمة ومحيطها مع تدفق عشرات آلاف المصلين حيث يخشى من مواجهات بعد صلاة الجمعة.

بينما عزز الجيش قواته في الضفة الغربية وخاصة على المحاور الخطرة، ونشر وحدات خاصة بعدة مناطق تحسباً لتنفيذ عمليات اطلاق نار.

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي، بأن مهرجان إحياء يوم القدس العالمي سيكون مميزاً هذا العام بخطابين مهمين.

وأكدت المصادر أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيخاطب ولأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

كما سيشهد المهرجان خطاباً لرئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وهو الخطاب الأول له منذ نهاية العام الماضي، بحسب المصادر.

كما تعتبر إطلالة السنوار هي الأولى ايضا بعد تطور الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية، عقب تنكيل الاحتلال بالمصلين والمرابطين في الأقصى، وما أعقبه من رد المقاومة بصواريخ انطلقت من غزة ولبنان.