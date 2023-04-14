ارتفاع معدل الهطول المطري إلى 117,2% من المعدل السنوي العام

قالت وزارة المياه والري إن حجم الأمطار الساقطة من بداية الموسم ارتفع إلى 117,2% من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليار م3 سنويا مشكلا ما نسبته 147,5% من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في عمان/ البيادر 29,2 ملم خلال الساعات الـ 24 الماضية ، علما بأن نسبة الهطول للفترة نفسها من العام الماضي كانت قد سجلت 79,1% من المعدل العام .

وبينت الوزارة أن السدود دخلها 4,5 مليون متر مكعب خلال 24 ساعة تركزت في سد الملك طلال 3,5 مليون م٣ (تخزينه 52,5 مليون م٣ بنسبة 78%) لترفع التخزين في السدود كلها إلى نحو 126 مليون م3 فيها بنسبة 45% من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3 .

وبينت أن معدل الهطول المطري حسب محطاتها خلال الساعات الـ 24 الماضية سجلت في العاصمة عمان معدلا 17,8 ملم ، البلقاء 18 ملم ، مأدبا 11,1 ملم ، الزرقاء 6,9 ملم ، جرش 13,2 ملم ، المفرق 7,3 ملم ، إربد 7,5 ملم ، عجلون 16,1 ملم ، الكرك 0,4 ملم فيما لم تسجل الطفيلة ومعان والعقبة أي هطولات خلال الساعات ال 24 الماضية.