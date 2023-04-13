جمال سليمان: استوحيت شخصية صدام حسين في “عملة نادرة”/فيديو

أعرب الفنان السوري، جمال سليمان، عن سعادته بمشاركته في مسلسل “عملة نادرة” الذي يعرض ضمن دراما رمضان، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج مانو العدل.

وقال سليمان، خلال لقائه مع برنامج “تفاعلكم” على قناة العربية، إنه استوحى شخصيته “عبد الجبار” التي يقدمها في مسلسل “عملة نادرة” من الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حيث حرص لفترة طويلة على متابعة فيديوهات الأخير للتعرف على صوته وصورته بالشكل الصحيح.

وأضاف سليمان أنه مهتم منذ فترة طويلة بشخصية الرئيس صدام حسين، حيث استمع لكل الشهادات وقرأ العديد من الكتب المكتوبة عن الراحل، وتابع معظم مقاطع الفيديو بصوت وصورة صدام، واستمع إلى خصومه ومحبيه.

ووصف وجهات النظر التي تحدثت عن الرئيس صدام حسين، بأنها تتسم “بالتباين الشديد”، مضيفا: “هو رجل عنده كاريزما قوية جدا، ممكن يكون غضوب وحاسم بدرجة تصل إلى حدود قصوى من القسوة، وردود فعله تصبح قوية وحاسمة ويدمر كل شيء حوله، وأحيانا متبسط ومستمع ومتأمل وصاحب نكتة”.

رده على انتقادات ظهوره بدور صعيدي

أما عن انتقاد لهجته فقال إنه لا ينزعج من النقد السلبي الذي يقول إنه غير قادر على نطق اللهجة الصعيدية والمصرية، ولكنه يركز على النقد الصحيح.

وأكد على أنه من الطبيعي وجود أخطاء في الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن كل فنان من الممكن أن يوجه له نقدا ويجب أن يحترمه ويقدره ويسمعه ولكن هناك كلام لا يلتفت له.

أضاف أن من قام بدور عمر المختار كان يتحدث باللغة الإنجليزية ولكنه استطاع أن يقنع الجمهور بدوره، مشيرا إلى أن الصعيد بها العديد من اللهجات المختلفة وأحيانا اللهجة تختلف بين نجعين المسافة بينهم 10 كيلو متر فقط.

حماسه للمشاركة في “عملة نادرة”

كما تطرق الفنان السوري خلال المقابلة للحديث عن الأسباب التي حمسته للمشاركة في المسلسل، موضحا: “يعرض عليا الكثير من مسلسلات صعيدية، لكن أنا كل ما يكون عندي فرصة أشارك في مسلسل صعيدي حلو وسيناريو مكتوب جيد بكون سعيد، ووجود أستاذ مدحت العدل حمسني لأن أعرف كتابته جيدًا دائمًا بتناقش قضايا وتقدم رسائل”.

مسلسل “عملة نادرة”

وتدور أحداث المسلسل حول عائلتين تتنافسان على السلطة والثروة، وتتأجج بينهما الصراعات بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.

ويضم مسلسل عملة نادرة عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم، نيللي كريم، جمال سليمان، مريم الخشت، جومانا مراد، هشام عاشور، أحمد عيد، وعددًا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.