تعطيل مدارس في الجنوب اليوم الخميس جراء الظروف الجوية

قرّرت مديريات تربية وتعليم في محافظات في الجنوب تعطيل دوام المدارس، اليوم الخميس، بسبب الظروف الجوية.

وقرّر مدير التربية والتعليم في الكرك حسين الطراونة، تعليق دوام المدارس بسبب الأحوال الجوية السائدة، وذلك حفاظا على صحة الطلبة والكوادر التدريسية، كما قرّرت جامعة مؤتة تعليق الدوام في المدرسة النموذجية.

وقرّر مدير التربية والتعليم بمحافظة العقبة عودة الضرابعة وبالتنسيق مع محافظ العقبة خالد الحجاج تعليق الدوام لمدارس وادي عربة ليوم الخميس نتيجة للأحوال الجوية المتوقعة، حفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

كما قرّر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة سالم عبدالرحيم الرفوع، وبالتنسيق مع محافظ الطفيلة والجهات المعنية، وحفاظا على سلامة الطلبة، تعليق الدوام ليوم الخميس في مدارس المديرية الحكومية والخاصة ويبقى دوام المديرية كالمعتاد.

أعلن محافظ إربد، رضوان العتوم، تأجيل فعاليات أمسيات رمضان المقررة يوم غد الخميس؛ نظرا للظروف الجوية السائدة.

وأشار العتوم إلى أن فعاليات يومي الجمعة والسبت ستقام وفق البرنامج المقرر لها على أن تبدأ الساعة التاسعة مساء بمدينة الحسن الرياضية.

وتتضمن فعاليات الجمعة والسبت قراءات قصصية للأطفال، ومسرح دمى، وأناشيد دينية، وحفل غناء وطنيا لعدد من الفنانين الأردنيين، وفرقة الرمثا للفنون الاستعراضية، وألعابا شعبية، ومسابقات ثقافية، يتخللها توزيع جوائز على الفائزين، إلى جانب استمرار البازار الخيري للأسر المنتجة والجمعيات لعرض منتجاته للجمهور.