ارتفاع حجم الأمطار الهاطلة حتى صباح الخميس إلى 113,5% من المعدل السنوي العام

اعلنت وزارة المياه والري، اليوم الخميس، إن الموسم المطري الحالي “ممتاز”، وسيكون له اثر إيجابي الأيام القادمة على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والزراعية، وسينعكس على تزويد مياه الشرب ومياه الري للزراعات الصيفية والبعلية، وتحسين مستوى المياه الجوفية، إضافة إلى توفير مراع لمربي المواشي حتى وقت متأخر من الموسم.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، فأن المنخفض الجوي الأخير قد رفع حجم الأمطار الهاطلة من بداية الموسم إلى 113,5% حتى صباح الخميس من المعدل السنوي العام البالغ 8,1 مليارات م3 سنويا، مشكلا ما نسبته 143 % من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي، وكذلك رفع مستوى الهطول إلى مستويات جيدة نسبة إلى المعدل العام في معظم مناطق المملكة.

وقالت إن أعلى نسبة هطول مطري سجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية في عجلون 55 ملم خلال الساعات الـ 24 الماضية ، علما بأن نسبة الهطول لنفس الفترة من العام الماضي كانت قد سجلت 78,5% من المعدل العام.

وأوضحت أن السدود دخلها خلال الساعات الـ24 الماضية 2 مليون متر مكعب لترفع تخزينها إلى 122 مليون متر مكعب، بنسبة تخزين كلية 43,5% من طاقتها الكلية البالغة 280,759 مليون م3 .

وحول معدل الهطول المطري، حسب محطاتها خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت محافظة عجلون معدلا هو الأعلى بلغ 40,3 ملم أعلاها في عجلون 55 ملم، راس منيف 47 ملم ، عنجرة 44 ملم ، خربة الوهادنة 35,1 ملم ، عرجان 25 ملم.

وفي محافظة إربد سجلت معدلا 25,8 ملم أعلاها في إربد 45,4 ملم ، أم قيس 39,4 ملم ، زبدة 30,8 ملم ، خرجا 28,6 ملم ، كفر أسد وكفر يوبا 28,5ملم ، قميم 26,3 ملم ، الباقورة 25,7 ملم ، الطرة 15,6 ملم ، النعيمة 12,8 ملم ، الرمثا 11,1 ملم.

وفي محافظة جرش معدل 26,6 ملم أعلاها في سوف 46,7 ملم ، الكتة 32 ملم ، دبين 28,9 ملم ، ثغرة عصفور 28,8 ملم ، قفقفا 19 ملم ، جرش 15,4 ملم.

وبمحافظة البلقاء معدل عام 23,9 ملم ، أعلاها في السلط 45 ملم ، عيرا 43,8 ملم ، البقعة 27ملم ، أم جوزة 25,7 ملم ، الكرامة 13,9ملم ، الشونة الجنوبية 10 ملم ، الكفرين 9,5 ملم ، وادي شعيب 9 ملم.

وفي محافظة العاصمة 20,7 ملم أعلاها في الجبيهة 41,9 ملم ، صويلح 39,6 ملم ، الحمر 33,8 ملم ، البيادر 33 ملم ، الشميساني 32,9 ملم ، جبل الحسين 24,2 ملم ، ناعور 18,2 ملم ، ام البساتين 16,3 ، ماركا 14,2 ملم ، خان الزبيب 11,4 ملم ، سحاب 7,3 ملم.

أما محافظة الطفيلة معدل 14,9 ملم ، أعلاها في الطفيلة 20,4 ملم ، القادسية 18,7 ملم ، الرشادية 17,2 ملم ، العيص 17,1 ملم ، الحسا 0,9 ملم.

وفي محافطة مأدبا معدل 9,2 ملم ، أعلاها في المشقر وحسبان 14,9 ملم ، مأدبا 11,4ملم ، أم العمد 9,5 ملم ، ذيبان 9 ملم ، ماعين 8,7 ملم ، الوالة 8,4 ملم ، الجديدة 8,2 ملم ، مليح 5,4 ملم ،أم الرصاص 1,7 ملم .

وبمحافظة الكرك معدل 7,5 ملم ، أعلاها في جدعا 13,3 ملم ، الربة 13 ملم ، القصر 12,8 ملم ، الكرك 9 ملم ، المزار 7,7 ملم ، عي 6,4 ملم ، حمود 5,7 ملم ، محي 5,4 ملم، الطيبة 3,8 ملم.

بينما محافظة المفرق 7,8 ملم أعلاها في بلعما 20,2 ملم ، المدور 19 ملم ، رحاب 12,2 ملم ، الخناصري 9,2 ملم ، المفرق 8,2 ملم ، الخالدية 7,8 ملم ،حوشا 6,4 ملم ، صبحا 6,3 ملم ، أم القطين 6,2 ملم ، أم الجمال 5 ملم ، دير الكهف والصفاوي 0,2 ملم.

وفي محافظة الزرقاء معدل 7 ملم ، أعلاها في العالوك 16,3 ملم ، الرصيفة 10,9 ملم ، السخنة 8,8ملم ،الخربة السمرا 8,4 ملم ، الزرقاء 7,4 ملم ، النواصيف 5,6 ملم ، العمري 1,4 ملم ، قصر الحلابات 3,6 ملم ، الأزرق 0,6 ملم.

وبمحافظة معان معدل عام 6 ملم أعلاها في بير الدبغات 11,1 ملم ، الطيبة الجنوبية 9,1 ملم، الشوبك وقرين 9 ملم ، الراجف 6,4 ملم ، صدقة 5,7 ملم ، عنيزة 3,5 ملم.

أما محافظة العقبة معدل عام 2,9 ملم ، أعلاها في وادي موسى 6,2 ملم ، القويرة 5,6 ملم ، الراشدية 4,2 ملم ، العقبة 3,8 ملم ، رحمة 1,4 ملم ، حميمة 1,2 ملم ، الريشة 1 ملم.

وأشارت إلى أن نسبة كمية الهطول المطري إلى المعدل طويل الأمد لكل محافظة قد ارتفع في معظم المناطق حيث سجل في محافظة العقبة 285% ، ومحافظة معان 201% ، وإربد 122,4% ، الزرقاء 114,3% ، المفرق 100%، السلط 94%% ، عمان نحو 90 % ، عجلون 90% ، جرش 60,1% ، مأدبا 66% ، الكرك 66,2% ، الطفيلة 76% ، الشوبك 60,1% .

وحول مجموع كميات الأمطار الهاطلة خلال الموسم الحالي ( ملم ) على مناطق المملكة من بداية الموسم بينت الوزارة أن أعلاها في محافظة عجلون 566,8 ملم ، السلط 556,3 ملم ،وادي السير 498,3 ملم ، إربد 497,1 ملم ، جبل الحسين 345,1 ملم ، الكرك 225,9 ملم ، جرش 212,2 ملم ، مأدبا 211,2 ملم ، ماركا 205,1 ملم ، الطفيلة 193 ملم، الشوبك 157,1 ملم ، الزرقاء 148 ملم، المفرق 138,5 ملم ، معان 81,7 ملم ، العقبة 74,1 ملم .