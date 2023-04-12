جادك الغيث يا أردن.. كتلة باردة وهطولات مطرية غزيرة اليوم الاربعاء

عمان – تتأثر المملكة اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي يمتد عبر طبقات الجو العليا مرافق لكتلة هوائية باردة ورطبة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بشكل ملموس لتسجل درجات الحرارة العظمى أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 9-10درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في اغلب المناطق.

ويتوقع ان تكون الهطولات غزيرة لفترات محدودة أحياناً في الأجزاء الغربية من المملكة، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت، كما ويصحب الهطولات الرعد وتساقط زخات من البرد، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مثيرة للغبار في البادية الشرقية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر الانزلاق على الطرقات مع هطول الأمطار، ومن خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب.

وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، وأجزاء من المناطق الشرقية تكون غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة، ما يؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية الشرقية.

وتتأثر المملكة الجمعة، بمرتفع جوي حيث ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء مشمسة ومستقرة، ولطيفة الحرارة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها السبت، مع بقائها حول المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتسود أجواء ربيعية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 11 – 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 9 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة 7 – 3، وفي مناطق البادية 16 – 7، وفي مناطق السهول 12 – 7، وفي الأغوار الشمالية 19 – 13، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 15، وفي البحر الميت 20 – 14، وفي خليج العقبة 21 – 15 درجة مئوية.

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