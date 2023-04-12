محور المقاومة يدفع إسرائيل للوقوف على قدم واحدة.. تأهب أمني، ونشر منظومات القبة الحديدية في جميع أنحاء الكيان
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جادك الغيث يا أردن.. كتلة باردة وهطولات مطرية غزيرة اليوم الاربعاء
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