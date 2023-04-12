بناء لدعوة أبن فرحان.. الوزير فيصل المقداد يصل جدة في زيارة عمل للتباحث حول العلاقات الثنائية السورية – السعودية

جدة- سانا

وصل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين والوفد المرافق، اليوم الاربعاء، إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية في زيارة عمل، بناء على دعوة من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية، لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق له في مطار جدة، المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية.

ويرافق الوزير المقداد في زيارته الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي، ويزن الحكيم من مكتب الوزير.

وقطعت دول عربية العلاقات مع دمشق إثر اندلاع النزاع السوري، على رأسها السعودية، التي أغلقت سفاراتها في دمشق، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا.

لكن الرياض عدلت موقفها من الحكومة السورية مؤخرا، في إطار مراجعة استراتيجية أسفرت عن اتفاق مع إيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية برعاية صينية، الشهر الماضي.

وتأتي زيارة المقداد قبل يومين من عقد اجتماع خليجي عربي في جدة لبحث الأزمة السورية وإمكانية إعادة دمشق إلى محيطها العربي، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن دبلوماسي عربي أن الاجتماع سيتناول “القضايا الإقليمية الرئيسية، وسيكون التركيز على الشأن السوري”، مشيرًا الى أن “القمة العربية ومشاركة سوريا فيها ستكون مطروحة بالتأكيد”.

ولفت إلى أنّ الاجتماع حول سوريا كان مقررا عقده أساسًا خلال الأسابيع القليلة الماضية في الأردن، لكن تم تأجيله.

يشار إلى أن عضوية سوريا في الجامعة العربية مُجمّدة منذ عام 2011، بعد اندلاع الحرب في أرجاء البلد العربي.